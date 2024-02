Ex-UFC, brasileiro estreia com vitória no Karate Combat

Ex-lutador do UFC, o brasileiro Rafael Alves estreou com o pé direito no Karate Combat. Na última sexta-feira (23), o paraense - conhecido como 'The Turn' - venceu Efrain Escudero, em duelo válido pela divisão dos meio-médios (até 75 kg), no card da edição de número 44 do evento, que promoveu seu primeiro show em território mexicano.

O triunfo do brasileiro foi conquistado no round extra do embate contra o veterano lutador mexicano, também ex-atleta do UFC. Depois dos juízes apontarem empate ao final dos três assaltos regulamentares, Alves conseguiu impor seu jogo na etapa derradeira e garantiu a vitória por decisão unânime.

Quem não conseguiu convencer os juízes de sua vitória foi Bruno Assis. Em ação no 'co-main event' do Karate Combat 44, o brasileiro foi superado, por pontos, pelo atleta da casa Alejandro Flores, na categoria dos leves (até 68 kg).