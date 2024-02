Dana White minimiza briga generalizada durante realização do UFC México

No último sábado (24), um acontecimento do lado de fora do octógono roubou a cena no UFC México. Durante a realização do evento, na abertura do card principal, o caos se instaurou nas arquibancadas da 'Arena CDMX', devido a uma briga generalizada envolvendo fãs de MMA. Ciente do ocorrido, Dana White comentou a respeito.

Na coletiva de imprensa pós-show, o presidente do UFC minimizou a confusão, negando que ela poderia arranhar a imagem da empresa. De todo modo, Dana se mostrou surpreso com a selvageria da briga e, principalmente, pela forma como foi encerrada. O ocorrido foi protagonizado por um número considerável de pessoas, com direito a agressões e até nocautes. Curiosamente, a balbúrdia terminou antes mesmo da equipe de segurança aparecer para colocar um ponto final nela.

"A coisa louca sobre aquela briga é que, quando ela começou, parecia que duraria para sempre. Fiquei assistindo e ninguém parou. Eu estava esperando a segurança chegar, mas eles simplesmente deixaram acontecer até tudo acabar. Essa foi uma das coisas mais loucas que já vi. Não acho que seja uma imagem ruim para o UFC. Aconteceu e foi o fim de tudo. Acho que, depois que todos viram aquela m***, ninguém quis tentar de novo. Sem segurança! A briga continuou até acabar. Nunca vi nada assim na minha vida. Loucura!", declarou o cartola.