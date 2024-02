Borrachinha abre as portas para possível luta contra Kamaru Usman no UFC

Derrotado por Robert Whittaker via decisão unânime, em fevereiro, na Califórnia (EUA), Paulo Costa parece ter um alvo ideal no UFC. Em busca de recuperação no peso-médio (84 kg), o brasileiro, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), expressou o interesse em medir forças com Kamaru Usman.

E a pedida de 'Borrachinha' faz sentido. Vale destacar que o nigeriano, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, aceitou substituir o mineiro contra Khamzat Chimaev, em outubro, e, mesmo pegando a luta faltando poucos dias para sua realização, quase protagonizou uma virada épica. Desde então, Usman dá a entender que deve seguir no peso-médio. Portanto, o brasileiro volta sua atenção para o veterano, de 36 anos, que, hoje, possui três derrotas seguidas e está fora do ranking peso-por-peso da companhia, mas que segue sendo importante.

"Usman até 84 kg parece interessante. O gourmet checheno não conseguiu finalizá-lo nem com uma luta em curto espaço de tempo. Eu poderia", escreveu o ex-desafiante ao cinturão do UFC em sua conta oficial no 'X'.