Bolsa milionária! Bambam alega ter recebido o triplo do prêmio do BBB em luta com Popó

Vencedor da primeira edição do 'Big Brother Brasil', Kleber Bambam precisou de apenas 36 segundos de luta contra Acelino Popó Freitas, no Fight Music Show 4, para ganhar o triplo do valor pago pelo reality show em 2002. Pelo menos é o que garantiu o próprio influenciador, após o combate realizado no último sábado (24), através da ferramenta stories do seu perfil oficial no 'Instagram'.

Neste caso, levando-se em conta que o prêmio do BBB1 foi de R$ 500 mil, Bambam deve ter recebido cerca de R$ 1,5 milhão pela sua apresentação na luta principal do 'FMS4', na qual foi nocauteado por Popó em poucos segundos de combate. Este valor, no entanto, pode não representar a totalidade de seus ganhos com a promoção do duelo contra o tetracampeão mundial de boxe.

Isso porque, contabilizando também os patrocínios e ações de marketing, o influenciador pode ter faturado cerca de R$ 6 milhões, de acordo com o jornalista Léo Dias. Ainda segundo o profissional, Popó teria embolsado - ao todo - uma quantia próxima dos R$ 5 milhões.