Algoz de brasileiro confessa surpresa com vitória no UFC México

Sem vencer no octógono, Mateus Mendonça foi atuar no UFC México pressionado, visando encerrar a sequência de duas derrotas. No evento realizado no último sábado (24), o brasileiro enfrentou Jesús Santos Aguilar pelo peso-mosca (57 kg) e, mesmo em território hostil, fez jogo duro. Entretanto, 'Bocão' perdeu a luta por decisão dividida, fato que gerou discussão na comunidade do MMA. Ao abordar o resultado, o mexicano foi sincero.

Na coletiva de imprensa pós-show, Aguilar admitiu que a luta foi complicada e revelou que ficou surpreso com a vitória. No octógono, 'Bocão', maior e mais forte, fez uso do fator físico e, na base do grappling, controlou o oponente em boa parte do tempo. Ciente do atraso na troca de forças, o mexicano procurou ser mais agressivo. No final, o atleta da casa acabou premiado por dois dos três juízes laterais responsáveis por pontuar o duelo. Mas, mesmo com o triunfo, Jesús não aprovou a própria atuação.

"Foi polêmico, mas meu treinador estava me explicando, 'Não se sinta mal, porque você fez isso e aquilo. Você o derrubou com golpes'. Então eu digo, 'Ok'. Para a próxima, não vou deixar nada. Meu adversário saiu triste e preciso entender o motivo. Quando soube que seria decisão dividida, pensei, 'Wow'. Imaginei que seria empate. Foi difícil para mim pensar que iria vencer. No final da luta, pensei, 'Faltam 20 segundos, dez, vou levantar e nocauteá-lo'. Mas essa foi a decisão. É bom que os juízes tenham visto assim", declarou o lutador.