Popó reconhece poder de marketing de Bambam, mas avisa: "Não quero ser seu amigo"

Ao que parece, a rivalidade entre Acelino Popó e Kleber Bambam vai continuar por um bom tempo. No último sábado (24), em São Paulo, os desafetos, depois de uma longa jornada de provocações e ameaças, se enfrentaram na luta principal do Fight Music Show 4, que terminou rapidamente. No ringue, o ícone do boxe nocauteou o empresário em segundos. Mas, apesar da felicidade por conta do triunfo, o veterano não esqueceu o teor do 'trash talk' do opositor.

Em seu discurso de vitória (veja abaixo ou clique aqui), Popó reconhece que a capacidade de marketing e de promoção de Bambam é diferenciada, sendo responsável por elevar o patamar do duelo. Vale pontuar que o ex-campeão de boxe também foi provocado por Pelé Landy e Junior Dublê, mas classificou Kleber como o rival que mais lhe incomodou por conta de seu constante e pesado 'trash talk' que, inclusive, julgou ser desrespeitoso em relação ao esporte. Sem esconder o incômodo com os ataques pré-luta do desafeto, Acelino garante que, após o combate, não deseja ter qualquer tipo de proximidade com o mesmo.

"Eu digo para vocês, com toda a humildade, com todo o respeito ao Bambam, ele foi o responsável por esta casa estar cheia, porque o que esse cara me provocou. O que ele me provocou, foi tipo assim, 'Quero ver o Popó derrubar esse cara'. Ele provocou tudo isso e quem está aqui veio para ver isso. Não só por causa de mim. Eu soltava a âncora ali para derrubar ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, foi um cara que encheu e deu toda a audiência, de tudo. Tiro o chapéu para ele, mas não sou seu amigo e não quero ser seu amigo", declarou o veterano.