Masvidal expressa desejo de lutar contra Gaethje por cinturão BMF e faz ameaça

Em 2023, Jorge Masvidal decidiu se aposentar do MMA, mas permaneceu nos esportes de combate, atuando como promotor de eventos. Contudo, o americano parece estar com saudade de lutar no UFC. Tanto que 'Gamebred' mandou uma mensagem nada amistosa para Justin Gaethje, escalado pela organização para medir forças com Max Holloway, em abril, em Las Vegas (EUA).

Ignorando a má fase na carreira de lutador e seu tempo de inatividade, Masvidal revelou que gostaria de enfrentar o temido 'The Highlight' em um possível retorno ao octógono. E o motivo é simples: definir quem é o verdadeiro 'BMF (atleta mais durão) do UFC. Vale destacar que o veterano foi o primeiro profissional a conquistar o simbólico cinturão, ao nocautear Nate Diaz, em 2019. Já em 2023, Justin obteve o título por ter nocauteado Dustin Poirier, amigo de Jorge. Portanto, o 'bad boy' elogia o compatriota, mas o ameaça, mostrando que segue com fome de luta.

"Quando ganhei o cinturão, Dana disse que seria um de um, que não teria como defender o cinturão. Nunca se falou sobre isso, pelo menos para mim, mas, agora, acho que a temperatura sobre esse tema mudou. Eles estão fazendo as coisas um pouco diferentes e Gaethje é muito bom. O cara que ele derrotou para conseguir o cinturão é um assassino, Poirier. Mas se você colocar BMF contra BMF, me colocar contra Gaethje, eu quebraria a p*** do osso orbital dele, o cortaria em pedaços. Espero que isso possa acontecer em algum momento", declarou o veterano, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Lowkick MMA'.