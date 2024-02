Briga generalizada na torcida ofusca bastidores do UFC México; veja

O octógono não foi o único palco das lutas no UFC México. No evento realizado no último sábado (24), os atletas da organização deram tudo de si no cage, porém, do lado de fora, mais precisamente nas arquibancadas da 'Arena CDMX', o caos se instaurou. Tudo porque uma briga generalizada envolvendo fãs de MMA aconteceu durante o show (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

Ainda não se sabe o que iniciou a briga, mas ela não foi pequena. Pelo contrário, o ocorrido envolveu um número considerável de pessoas, com direito a agressões e até nocautes. Curiosamente, a confusão foi encerrada antes mesmo da equipe de segurança aparecer para colocar um ponto final nela.

A briga foi tão feia, que Manuel Torres, após finalizar Chris Duncan no primeiro round na abertura do card principal do evento, percebeu o que acontecia do lado de fora do octógono e interrompeu sua comemoração. Em seu discurso de vitória, o mexicano pediu para os envolvidos acalmarem os ânimos.