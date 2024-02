Moreno e Royval lideram card no México de olho no 'main event' do UFC Rio

Com o anúncio da luta principal do UFC 300, que acontece em abril, o evento do Rio de Janeiro, programado para o mês seguinte, ficou sem o grande favorito a liderar a edição 301: o campeão dos meio-pesados (93 kg) Alex Poatan. Com isso, o também brasileiro Alexandre Pantoja se tornou o primeiro da fila na corrida pela vaga de protagonista do 'main event' do show que será sediado na 'Cidade Maravilhosa'. O detentor do cinturão peso-mosca (57 kg), no entanto, segue sem ter seu próximo rival definido, mas isso pode ser resolvido neste sábado (24).

Atração principal do UFC México, marcado para este sábado, o duelo entre Brandon Moreno e Brandon Royval - números 1 e 3 do peso-mosca - pode definir o próximo desafiante ao cinturão de Alexandre Pantoja e, consequentemente, o 'parceiro de dança' do atleta do brasileiro no 'main event' da edição programada para o dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. Isso porque Amir Albazi, outro forte candidato ao 'title shot' e segundo colocado no ranking, está fora de combate desde junho do ano passado.

O iraquiano, inclusive, era o adversário original do mexicano para o evento deste sábado. Porém, por motivos não revelados, Albazi precisou se retirar do embate e foi substituído por Royval. Com isso, Moreno e 'Raw Dawg', como o americano é conhecido, entram no octógono da 'Arena CDMX', na Cidade do México, em busca da vitória e de uma provável chance de voltar a disputar o cinturão até 57 kg do Ultimate.