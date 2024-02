Brasileiro ex-UFC estreia no Karate Combat nesta sexta-feira, no 1º evento da liga no México

O 'Karate Combat' segue crescendo em ritmo rápido nos esportes de combate e sua próxima edição é mais uma prova. Nesta sexta-feira (23), a companhia vai realizar seu primeiro evento no México. E um dos destaques do show de número 44 da empresa será Rafael Alves, ex-lutador do UFC, que vai estrear pela nova casa. Além do paraense, outros dois brasileiros estarão em ação no 'pit'. A atração poderá ser assistida ao vivo e de graça no canal oficial da liga no 'YouTube', a partir das 21h (horário de Brasília).

Em sua estreia no 'Karate Combat', Rafael, especialista em trocação, medirá forças com o veterano Efrain Escudero, ex-lutador do UFC. O confronto entre os atletas será válida pelos meio-médios (75 kg). No 'co-main event', Bruno Assis vai lidar com o também mexicano Alejandro Flores pelo peso-leve (68 kg).

Novidade na edição

Especialista em jiu-jitsu, João Miyao será o terceiro brasileiro no 'Karate Combat 44'. O atleta enfrentará Ricky Simon, wrestler com passagem pelo UFC, em uma liga da organização nomeada como 'Pit Submission Series'. Nela, o foco será duelos de grappling realizados durante os eventos da companhia com o objetivo de atrair a atenção dos principais nomes da luta agarrada para competir. Além de Miyao, Craig Jones, um dos profissionais mais populares do esporte na atualidade, estará em cena e vai encarar Phil Rowe, também veterano do Ultimate.