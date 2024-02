PFL anuncia lutadores e data dos três primeiros eventos da temporada regular de 2024

O segundo card da PFL está programado para 12 de abril, em Las Vegas (EUA), um dia antes do UFC 300, e destaca combates no meio-pesado (93 kg) e peso-leve (70 kg). Na divisão até 93 kg, Impa Kasanganay, vencedor do GP da entidade em 2023, Jakub Nedoh, campeão da PFL Europa, e o veterano Phil Davis, ex-campeão do Bellator, estão confirmados na disputa. Na categoria até 70 kg, Patricky 'Pitbull', ex-campeão do Bellator, e Clay Collard, finalista do GP da liga em 2023, vão competir.

O terceiro show da PFL está marcado para o dia 19 de abril, em Chicago (EUA), e será baseado em duelos no meio-médio (77 kg) e no peso-pena (66 kg). Um dos principais competidores da divisão até 77 kg será Andrey Koreshkov, ex-campeão do Bellator. Já na categoria até 66 kg, Jesus Pinedo, vencedor do GP da organização em 2023, tentará o bicampeonato.

Quem são os campeões da PFL?

Peso-pesado: Renan 'Problema'

Meio-pesado: Impa Kasanganay

Meio-médio: Magomed Magomedkerimov