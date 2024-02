Dana White revela presente especial dado por Putin para Khabib após vencer McGregor

Não é segredo que Khabib Nurmagomedov alcançou um patamar diferenciado em sua carreira de lutador ao vencer Conor McGregor, em 2018, em Las Vegas (EUA). Ao relembrar da intensa rivalidade entre os atletas, Dana White, presidente do UFC, revelou que 'The Eagle' recebeu um valioso presente de Vladimir Putin, presidente da Rússia, por ter saído vitorioso do confronto contra o seu principal antagonista no MMA.

Dana informou que Khabib, por conta do importante triunfo contra McGregor, recebeu de Putin 20 milhões de dólares (cerca de R$ 99 milhões) em propriedades. No pré-UFC 229, o irlandês incendiou o duelo ao atacar 'The Eagle', seu país e sua religião. Mas, em ação, o russo levou a melhor, finalizando 'Notorious' no quarto round. Na ocasião, havia tanta animosidade entre os inimigos, que, após a luta, uma briga generalizada envolvendo as equipes ocorreu no octógono e Nurmagomedov acabou pulando a grade para agredir Dillon Danis, amigo de Conor e que estava do lado de fora. Por tal atitude, o atleta foi multado em 500 mil dólares (cerca de R$ 2,4 milhões) na época.

"Khabib nem tinha voltado ainda para o vestiário depois da luta, e o Putin já estava com ele ao telefone. Putin deu a ele e a seu pai cerca de US$ 20 milhões em propriedades na Rússia", declarou o cartola, ao participar do podcast 'Games with Names'.