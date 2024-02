Jamahal Hill rebate críticas ao card do UFC 300: "Expectativas irreais"

No último sábado (17), Dana White finalmente colocou um ponto final no mistério sobre a luta principal do UFC 300 e anunciou a disputa de título entre Alex Poatan, campeão meio-pesado (93 kg), e Jamahal Hill, ex-detentor do cinturão até 93 kg. Assim, com o card do evento centenário, que acontece no dia 13 de abril, praticamente fechado, parte dos fãs expressou seu descontentamento e não poupou críticas à organização - atitude condenada por 'Sweet Dreams', um dos protagonistas do 'main event'.

Em um vídeo publicado recentemente no seu canal do 'Youtube', Hill rebateu as críticas ao card do UFC 300. Na visão do americano, as reclamações feitas por parte da comunidade do MMA são fruto de uma expectativa exagerada criada sobre a edição comemorativa, ainda que reconheça que Dana White, presidente da liga, contribuiu para tal cenário de frustração com algumas declarações prévias, nas quais o dirigente prometeu promover um 'mega evento' que entraria para a história do esporte.

"A reação tem sido meio que uma mistura de coisas aqui e lá. Teve muita revolta, muita decepção e coisas assim. Para ser honesto, isso é maluco para mim. É loucura ver como um card pode ser tão cheio (de grandes atletas) - o card principal literalmente tem um ex-campeão ou campeão em toda luta; cada uma das preliminares é digna de ser sua própria luta principal separada - e as pessoas estão chorando. É um choro porque vocês tinham expectativas irreais por algo. Agora, claro, Dana talvez tenha se excedido com alguns comentários que ele fez, mas ele tinha toda a intenção de entregar (o que prometeu) nesses comentários. Ele não falaria assim se não estivesse tentando entregar algo que as pessoas sentiriam que é extraordinário ou de outro mundo", comentou Hill.