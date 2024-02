Dana White justifica entrada de Wanderlei Silva no Hall da Fama do UFC: "Fez muito pelo esporte"

No último sábado (17), na Califórnia (EUA), Wanderlei Silva marcou presença no 'Honda Center' para assistir o UFC 298 e foi surpreendido. Durante o show, a maior companhia de MMA do mundo anunciou a introdução do brasileiro em seu 'Hall da Fama'. Portanto, na coletiva de imprensa pós-evento, Dana White, presidente da empresa, comentou sobre a decisão de elevar o 'Cachorro Louco' a tal patamar.

Agora, Wanderlei passou a integrar o seleto grupo de atletas que marcou época no UFC, sendo o mais novo membro da ala 'Pioneiros'. De acordo com o cartola, a homenagem para o veterano é justa por conta de suas realizações no MMA, principalmente por sua passagem pelo Pride. Inclusive, Dana revelou que era um profundo admirador de 'Wand' em seus áureos tempos. E a confissão do presidente da liga não surpreende, pois o brasileiro é reconhecido como um dos principais nomes de sua geração, por ser um dos lutadores mais agressivos e consagrados dela.

"Wanderlei merece estar no Hall da Fama. Na época em que eu e os irmãos Fertitta entramos no esporte, éramos grandes fãs de Wanderlei. Todo mundo que era fã hardcore naquela época era fã do Pride, muitas grandes estrelas saíram de lá e Wanderlei fez muito pelo esporte nos primórdios. Ele merece integrar o Hall da Fama", declarou o cartola.