Alexander Volkanovski pede revanche contra Ilia Topuria após perder título no UFC 298

O reinado de Volkanovski

Alexander Volkanovski conquistou o cinturão do peso-pena do UFC em dezembro de 2019, ao derrotar o então campeão Max Holloway, por pontos. Logo na sua primeira defesa de título, o australiano enfrentou novamente o havaiano e o resultado foi o mesmo, desta vez em decisão dividida dos juízes. Na sequência, 'The Great' encarou os desafiantes Brian Ortega e Chan Sung Jung, vencendo ambos e mantendo a soberania na categoria.

Em sua quarta defesa de cinturão, Volkanovski teve pelo caminho novamente o rival de longa data Max Holloway. E mais uma vez, o australiano levou a melhor na decisão dos juízes. Depois de praticamente varrer a categoria, 'The Great' tentou conquistar seu segundo título no Ultimate, no peso-leve, mas acabou superado por Islam Makhachev, oponente que voltaria a enfrentar - sem camp de preparação - em outubro do ano passado, falhando na missão de derrotá-lo de novo.

Entre as duas derrotas para Makhachev, Alexander Volkanovski fez sua última defesa de título bem-sucedida nos penas do UFC. Em julho de 2023, o australiano fez uma de suas melhores apresentações no octógono mais famoso do mundo e derrotou o mexicano Yair Rodriguez, por nocaute técnico.