Darwin Núñez dá vitória ao Liverpool sobre o Forest no Inglês

O Liverpool, líder do Campeonato Inglês, venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 neste sábado (2), pela 27 rodada, graças a um gol nos acréscimos do atacante uruguaio Darwin Núñez (90'+9).

Com esta vitória, os 'Reds' somam 63 pontos, quatro a mais que o Manchester City (2º), que visitará Anfield no próximo fim de semana. Antes, o time do técnico Pep Guardiola con o clássico contra o Manchester United no domingo.

Jogando fora de casa contra o Forest, o Liverpool esteve longe de mostra seu melhor futebol, num jogo em que as equipes pouco criaram e só foi decidido com um gol de cabeça de Núñez, de volta à equipe depois de três jogos fora por lesão.