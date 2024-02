Após 6 jogos sem vitória, West Ham vence Brentford no Inglês

O West Ham encerrou uma série de seis jogos sem vencer no Campeonato Inglês, ao derrotar o Brentford por 4 a 2 nesta segunda-feira (26), no fechamento da 26ª rodada.

Jogando em casa, os 'Hammers' se reencontraram com a vitória graças a um hat-trick de Jarrod Bowen (5', 7' e 63') e um gol do lateral brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri (69'), enquanto os visitantes descontaram com Neal Maupay (13') e Yoane Wissa (82').

Com o resultado, o West Ham sobe para a oitava posição na tabela com os mesmos 39 pontos do Brighton (7º), ultrapassando Newcastle (10º, 37 pontos) e Wolverhampton (9º, 38 pontos).