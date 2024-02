Hojlund sofre lesão muscular e deve desfalcar United por 3 semanas

"Espera-se que o prazo de recuperação seja duas a três semanas", explicou o United em comunicado.

A ausência do jovem atacante se soma às de Luke Shaw e Lisandro Martínez, num momento em que a equipe, que ocupa a 6ª posição do Campeonato Inglês, vive grande fase, com quatro vitórias consecutivas, e está a cinco pontos do Aston Villa, que fecha o Top 4.

