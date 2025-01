Bia Haddad faz pouco e cai diante de russa no Australian Open

Desde os games iniciais, ficou claro que seria a russa Veronika Kudermetova quem seria a tenista mais agressiva no duelo deste sábado com a brasileira Beatriz Haddad Maia, na terceira rodada do Australian Open. Bia até levou a melhor no começo do jogo, enquanto sua oponente empilhava erros não forçados, mas quando Kudermetova calibrou seus golpes, ficou difícil para a brasileira. No fim, Kudermetova (#75 do mundo) aplicou 6/4 e 6/2 e avançou às oitavas de final em Melbourne.

Será a primeira vez de Kudermetova na quarta fase do Australian Open e a terceira vez na carreira que ela fica entre as 16 melhores em um slam. A russa agora vai enfrentar a vencedora do jogo entre a ucraniana Elina Svitolina (#27) e a italiana Jasmine Paolini (#4).

Para Bia, a derrota significa igualar a campanha do ano passado, que também terminou na terceira fase. O Australian Open continua sendo o único torneio do Grand Slam em que a brasileira não alcançou as oitavas.