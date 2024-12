Fonseca atropela americano e garante vaga na semi do Next Gen Finals

João Fonseca segue invicto no ATP Next Gen Finals, o torneio que reúne em Jidá, na Arábia Saudita, os oito melhores tenistas de até 20 anos na temporada de 2024. Depois de uma bela estreia com vitória sobre o número 20 do mundo, o carioca de 19 anos, 145º colocado no ranking, passou fácil nesta quinta-feira pelo americano Learner Tien (19 anos, #122): 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 (esta competição é disputada em melhor de cinco sets, com cada parcial indo até quatro games).

O resultado deixa Fonseca como líder isolado do Grupo Vermelho e já classificado para as semifinais com uma rodada de antecipação. Único invicto em sua chave após duas rodadas, o brasileiro volta à quadra nesta sexta para encarar o tcheco Jakub Mensik (19 anos, #48).

O duelo desta sexta foi o terceiro entre Fonseca e Tien, mas o primeiro no circuito profissional. Como juvenis, o americano venceu o primeiro confronto, que valeu pelas quartas de final de Roland Garros no ano passado. Fonseca deu o troco na final do US Open, quando conquistou o título.