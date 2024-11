Pigossi estreia bem no WTA 125 de Buenos Aires; Carol perde para Mladenovic

A número 2 do Brasil, Laura Pigossi, começou bem a defesa de seu título no WTA 125 de Buenos Aires, na Argentina. A paulista, #131do ranking, derrotou nesta terça-feira a qualifier italiana Nicole Fossa Huergo (#280) por 6/4 e 6/4, o que lhe rendeu um lugar nas oitavas de final.

Cabeça de chave 8 do torneio deste ano, Laura vai enfrentar na próxima fase a argentina Jazmin Ortenzi (#275), que também venceu nesta terça ao aplicar 6/2 e 6/1 na compatriota Luisina Giovannini.

O duelo com Ortenzi é perigoso para a brasileira, que foi superada pela 'hermana' duas vezes neste mês. Primeiro, no WTA 125 de Cáli, na Colômbia, a argentina levou a melhor por 6/3 e 6/1. Depois, no confronto válido pela Billie Jean King Cup, Ortenzi venceu com mais folga ainda 6/2 e 6/1.