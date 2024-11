Fonseca derrota promessa espanhola e vai à semi no CH de Lyon

João Fonseca (18 anos, #149 do mundo) e o espanhol Martín Landaluce (18 anos, #164) fizeram um emocionante duelo de grandes promessa do tênis nesta quinta-feira, no Challenger 75 de Lyon, e o brasileiro levou a melhor no tie-break do terceiro set. Por 6/2, 3/6 e 7/6(9), o carioca conquistou uma vaga nas semifinais do torneio francês.

O confronto tinha importância especial não só porque envolvia dois grandes jovens tenistas, mas porque ambos estão na disputa por um lugar no Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do planeta com menos de 21 anos. Atualmente, Fonseca é o sétimo no ranking dessa faixa etária, enquanto Landaluce é o oitavo.