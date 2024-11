Zverev bate Ruud e abre vantagem no Finals; Alcaraz vence a primeira

Alexander Zverev deu mais um passo importante para avançar às semifinais do ATP Finals. O alemão, atual número 2 do mundo, derrotou o norueguês Casper Ruud (#7 do ranking) por 7/6(3) e 6/3 e assumiu de forma isolada a liderança do grupo John Newcombe, que também tem o espanhol Carlos Alcaraz (#2) e o russo Andrey Rublev (#8).

Zverev e Rudd fizeram o duelo dos vencedores da primeira rodada, já que Sascha vinha de vitória sobre Rublev, enquanto Casper surpreendeu Alcaraz na segunda-feira. Com os resultados de hoje, o alemão passa a ser o único invicto, somando dois triunfos.

Rudd agora divide a segunda posição com Alcaraz. Ambos têm uma vitória e uma derrota, já que o espanhol, depois de cancelar seu treino de ontem após dez minutos, superou um resfriado, conseguiu entrar em quadra e derrotou Rublev por 6/3 e 7/6(8) na sessão vespertina desta quarta-feira.