Oscar reagiu ao câncer para 'calar jornalistas': 'Cabrini que me salvou'

Oscar foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011 e em 2022 anunciou ter vencido a "batalha" contra a doença. "Ter curado o câncer para mim foi um negócio de outro planeta", afirmou.

Além da ajuda de Cabrini, ele também creditou parte de sua cura ao papa Francisco, que ele conheceu pessoalmente em 2013, durante a visita do pontífice ao Rio de Janeiro.

O papa me ajudou bastante. Ele veio ao Brasil, o governo do Rio me colocou dentro do Palácio com outras famílias [para conhecê-lo]. Ele botou a mão na minha cabeça e falou 'considere-se abençoado'. Tenho minhas crenças e o papa estava ali, eu olhando no olho dele, foi um momento dos melhores que tive na vida.

Oscar Schmidt diz que Bolsonaro foi 'engolido pelo sistema'

Schmidt avaliou que Bolsonaro errou ao defender os filhos em polêmicas e escândalos de supostos casos de corrupção, como rachadinha. "Bolsonaro foi engolido pelo sistema, infelizmente. Ficou defendendo filho... Filho pode te ferrar, filho não vai ficar pensando em você, a hora que tiver uma divisão, um dinheirão do lado de lá e você, ele vai escolher o dinheirão".