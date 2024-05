'Jogava comida fora e usava laxantes': nadadora relata transtorno alimentar

"Eu estava na minha melhor fase, mas foi posto ali na minha cabeça que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que ficar mais fininha, sequinha. Então eu deixava de comer, me burlava. Moro com meus pais e falava para eles que estava comendo... Aí colocava comida no meu prato, jogava fora quando não estavam vendo. Eu comecei a calcular as calorias de quanto eu comia, que eram cerca de 1200 por dia, só que ainda tinha o que eu colocava para fora, né? Acabei usando muito laxante também", acrescentou.

Ingerindo pouca comida, Luiza caía na água para treinar e se cansava com facilidade, mas não queria demonstrar ao técnico Rafael Soares. A atleta também sofreu com infecções e gripes constantes causadas pela queda de imunidade, consequência da queda abrupta do peso.

"Eu consumia pouca caloria e treinava quatro horas por dia na água, uma hora na musculação, e ainda colocava comida para fora. Eu estava super magra, eu cheguei a estar dez quilos a menos do que eu estava na melhor fase, mas eu me via gorda. Vivi um paradoxo na minha mente, porque, ao mesmo tempo em que eu achava que eu tinha de emagrecer mais e mais, eu chegava nas lojas e procurava o menor tamanho de calça. Às vezes, eu sabia que eu estava muito magra e que eu tinha que parar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que emagrecer mais. Era uma loucura na minha cabeça", relatou.

Como a própria Luiza diz, o esporte que a colocou nesta situação também foi o responsável por salvá-la. Aos poucos, as pessoas que vivem em seu entorno notaram que a atleta precisava de ajuda. O técnico Rafael a tirava da água logo após terminar o aquecimento quando percebia que a jovem estava muito fraca. Diagnosticada com disformia corporal, anorexia e bulimia, a nadadora, então, passou a ter acompanhamento de nutricionistas, psiquiatras e psicólogos.

"Tive um apoio imensurável do Comitê Olímpico do Brasil, além de toda a minha comissão técnica hoje. Com esse apoio, comecei a ir em psicólogo, psiquiatra e nutricionista. Fui acompanhada pelos médicos do COB, inclusive pela ginecologista porque no meio disso tudo eu ainda tive amenorreia, fiquei 120 dias sem menstruar. Foi uma maluquice hormonal também", destacou Luiza.

Filha dos nadadores Luiz Lima e Milene Comini, Luiza falou que ainda está no caminho da recuperação completa. A medalha conquistada na seletiva olímpica, no início de maio, foi uma vitória entre as outras que conquistou contra o transtorno alimentar.