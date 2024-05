Brasil leva virada da Itália e perde a 2ª em casa na Liga das Nações

4º set

Nervoso, errando muito e dando muitos pontos de graça, o Brasil viu a Itália abrir vantagem no início da parcial. Bernardinho mexeu e remexeu no time, que não reagiu. Do outro lado, a Itália ganhou confiança, principalmente com Michieletto, que atacou demais, bloqueou e ainda fez um ponto de saque, e levou o jogo para o tie-break com 25-17.

5º set

No set decisivo, nenhuma da equipes abriu vantagem de início. O placar ficou empatado em 10 a 10 e, daí em diante, após um pedido de tempo do técnico Ferdinando De Giorgi, a Itália abriu dois pontos de vantagem. Bernardinho também pediu um tempo para ajustar e dar uma esfriada nos adversários. Com 14-13 para a Itália, o árbitro apitou ponto para o Brasil, dando ataque no chão italiano. O VAR mostrou que a bola não encostou na quadra, e o ponto voltou. Lucarelli foi para o saque, mas a Itália confirmou seu ataque e fechou com 15-13.