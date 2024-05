Fórmula 1: veja horário e onde assistir aos treinos livres do GP de Mônaco

A Fórmula 1 recebe sua 8ª etapa da temporada 2024 com o GP de Mônaco, que começa nesta sexta-feira (24) e termina com a corrida no domingo (26).

Os primeiros dois treinos livres estão programados para a manhã de sexta: o primeiro, às 8h30, e o segundo, às 12h — ambos no horário de Brasília.

As sessões serão exibidas nas plataformas da Band: BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming) e site da Band.