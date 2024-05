Whindersson lutará com n°1 da Índia em card de Jake Paul x Tyson da Netflix

Nomes fortes do boxe estão ajudando o youtuber. Além dos treinadores Diego Rodrigues e Caio Franco, o brasileiro tem auxílio de Esquiva Falcão, medalhista olímpico e um dos maiores nomes do boxe nacional dos últimos tempos.

Cresci assistindo a grandes nomes do boxe, então ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra. O boxe é mais do que apenas uma luta: é uma arte que exige muita técnica, timing e estratégia. Tenho me preparado diariamente com meus treinadores para apresentar minha melhor versão de lutador no Texas e, mais uma vez, defender e orgulhar meu país Whindersson Nunes

Pôster da luta entre Neeraj Goyat x Whindersson Nunes Imagem: Divulgação/Netflix/MVP

Além das quatro disputas, Katie Taylor x Amanda Serrano vai agitar o evento da Netflix e da MVP. A irlandesa e a porto-riquenha fazem o embate co-principal pelo título das super leves. Serão dez rounds de dois minutos cada.

A organização do evento ainda vai anunciar novas lutas nos próximos dias. Toda a transmissão será exclusiva da plataforma de streaming Netflix, que terá opções de exibição em português.