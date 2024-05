Daiane dos Santos chora ao falar de tragédia no RS: Como vamos reconstruir?

Na linha de frente no abrigo montado no clube Grêmio Náutico União, a ex-ginasta Daiane dos Santos se emocionou ao falar sobre a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul durante participação no programa "É de Casa", da TV Globo.

O que aconteceu

A primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira nasceu em Porto Alegre e não pensou duas vezes ao decidir se deslocar ao estado natal e ao clube formador para ajudar as pessoas desabrigadas por causa das enchentes.

Daiane exaltou a preocupação com a reconstrução do Rio Grande do Sul e clamou pela continuidade do apoio brasileiro.