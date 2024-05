Scooby rebate críticas após ida ao RS: 'a gente botou tudo do nosso bolso'

Pedro Scooby usou as suas redes sociais para responder um internauta que o criticou depois de sua ida ao Rio Grande do Sul para ajudar nos salvamentos em meio às enchentes.

A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. A gente ajudou a atrair pessoas do Brasil todo para lá. E a gente fez isso do nosso coração. A gente tava numa água nojenta, com gente morta, cachorro morto, e a gente estava lá pra salvar vidas, e a gente fez isso.

O que aconteceu

Segundo Pedro Scooby, ele foi acusado de 'querer aparecer' ao ir para o Rio Grande do Sul. O internauta também disse que a Red Bull, um de seus patrocinadores, estava pagando o surfista para ir ajudar no salvamento.