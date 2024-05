Caio Ribeiro chora ao falar de câncer: 'Difícil foi contar para meu filho'

O ex-jogador admitiu ter ficado chateado com o episódio. "[Ele falou:] 'Você não ganhou nada, não vai subir a cabeça, você não chegou em lugar nenhum, olha o que você está fazendo com o treino, está acabando com o aquecimento, bota o pé no chão'. E eu só estava agradecendo, não tinha feito nada".

Caio tinha medo do treinador até receber conselho do Cafu. "Eu morria de medo do Telê, porque ele era o maior treinador da história do clube, e o Cafu percebeu isso, ele veio e falou 'Caio, se preocupe no dia que o Telê parar de falar com você, porque enquanto ele te dá dura, pega no teu pé, te tira da zona de conforto, é porque ele acredita no teu potencial'. Isso me fez olhar o Telê de uma maneira diferente".

Alt Tabet no UOL

