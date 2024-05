Líder em resgates nas ondas gigantes de Nazaré ajuda equipe de Scooby no RS

As cenas de resgate de Pedro Scooby no Rio Grande do Sul têm rodado o Brasil e o mundo. Com ele, além de outros surfistas de ondas gigantes, há também uma equipe de pilotos de jet skis acostumada a situações extremas de sobrevivência no mar, sendo o líder deste grupo Edilson Luís da Assunção, mais conhecido como Alemão de Maresias, referência em salvar vidas em Nazaré, praia portuguesa que possui as ondulações mais temidas do planeta.

Premiado por salvar vida de surfista

Alemão de Maresias é especialista em resgate aquático e já foi premiado pela World Surf League (WSL). Em 2020, o brasileiro salvou a vida do surfista português Alex Botelho, em Nazaré (POR).

Botelho desmaiou após uma onda gigante e Alemão de Maresias o resgatou a nado. Ele não conseguiu acessá-lo via jet ski e abriu mão da moto aquática mesmo nas condições extremas do mar. Após muitas ondas na cabeça e com o português desacordado, ele teve forças para levar o lusitano até a praia. Após 15 dias entubado na UTI, o surfista sobreviveu e hoje já voltou a praticar o esporte.