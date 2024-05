Scooby e Chumbo resgatam cachorros ilhados em ginásio: 'Carinho no coração'

No finalzinho, conseguimos achar um ginásio. Tinha mais de 20 cachorros. Conseguimos levar todos. Foi muito animal. Teve um cara que a gente foi ontem resgatar e ele não queria sair de casa. Muita gente não quer sair das casas. A gente descobriu que o cara tinha uma mulher grávida. Fomos no trabalho psicológico e conseguimos. Teve também uma mãe, que tinha acabado de fazer uma cesárea [...] Dentro de todo o terror e da tragédia, dá um alívio, um carinho no coração.

Pedro Scooby