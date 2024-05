Caio Ribeiro conta de qual treinador 'morria de medo': 'Era um paizão duro'

Caio Ribeiro, 48, relembrou sua época de jogador e como era a relação com os treinadores com quem trabalhou. Na estreia da nova temporada do "Alt Tabet", no Canal UOL, ele disse que, no começo da carreira, quando era atleta do São Paulo, "morria de medo" de Telê Santana.

Segundo Caio, Telê fazia a linha "paizão duro", preocupado em não deixar o atleta "se deslumbrar ao chegar no profissional".

Ele relembrou o dia em que foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, aos 19 anos. Ao chegar no centro de treinamento do São Paulo, foi cumprimentado pelos colegas, enquanto Telê Santana reagiu de forma ríspida, com gritos em sua direção.