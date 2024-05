Projeção de capacete de Senna dura 4 horas em esfera de Las Vegas

O capacete de Ayrton Senna foi projetado na esfera gigante de Las Vegas em homenagem aos 30 anos da morte do piloto brasileiro.

O que aconteceu

A esfera foi iluminada com o icônico capacete do brasileiro durante quatro horas, na noite da última quarta-feira (1º).

A Sphere Arena, centro de shows e grandes eventos que conta com o maior painel de LED do mundo, exibiu o capacete de Senna, em uma iniciativa da Senna Brands e do Guaraná Antarctica.