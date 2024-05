Lateral do Botafogo, Rafael mostra joelho com pontos após cirurgia

Foto: Reprodução / Instagram.

O jogador havia acabado se recuperar de uma dura lesão, também no joelho, sofrida em julho de 2023. Nesta temporada, além da partida contra o Junior-COL, ele também atuou nos dois jogos da final da Taça Rio, contra o Boavista.

Rafael chegou ao Botafogo em 2021. No entanto, sua passagem pelo Glorioso foi marcada por lesões, sendo esta a quarta que sofreu no período. Ao todo, o lateral possui 39 jogos com a camisa do time carioca, com duas assistências e nenhum gol marcado.