Juca Kfouri relembra histórias de Senna e cita fotos de Galisteu na Playboy

Juca Kfouri compartilhou momentos curiosos com Ayrton Senna. Passados 30 anos da morte do ídolo brasileiro, o colunista do UOL relembrou histórias curiosas, como quando "resgatou" fotos íntimas de Adriane Galisteu, então namorada do piloto (assista acima).

O que aconteceu

No primeiro contato que Juca e Senna tiveram, o piloto se desculpou por não estar de paletó em uma cerimônia. O ano era 1985 e ele havia sido o primeiro atleta fora do futebol a ser premiado como esportista do ano na votação da revista Placar. Juca contou que o convidado, que apareceu de camisa aberta até o peito, alegou não saber da formalidade do evento. "Foi mais aplaudido ainda", lembrou.

Juca também recebeu uma ligação do piloto com um pedido inusitado: o "resgate" de fotos íntimas. Ayrton telefonou para Juca por um favor: corrigir uma "bobagem" feita por Adriane Galisteu. Sua namorada havia feito um ensaio fotográfico para as Coelhinhas da Playboy, e ele não queria que os registros fossem publicados.