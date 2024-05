Com Diego Costa, Grêmio treina para próximo confronto pela Libertadores

Com a volta de Diego Costa, o Grêmio treinou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. O time gaúcho se prepara para enfrentar o Strongest no dia 29 de maio, às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela sexta rodada da Copa Libertadores.

O centroavante Diego Costa chegou a São Paulo nesta segunda e já participou das movimentações realizadas nas dependências do centro de treinamento do Corinthians.