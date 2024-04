Popó dá ultimato para luta com Vitor Belfort: 'Quem tá pipocando é você'

Imagem: Montagem: Reprodução/Instagram; Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Arcelino Popó, subiu no cage do FMS Fight Night 3, em Curitiba, para dar um ultimato a Vitor Belfort, ex-campeão do UFC.

O que aconteceu

Popó decretou um limite de peso de 85kg para o duelo entre eles e avisou que, caso Belfort não aceite, irá procurar um novo adversário para lutar em setembro, no FMS 5.