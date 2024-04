Ex-campeão mundial de boxe e namorada são flagrados buscando trisal em app

O perfil do ex-boxeador David Haye foi encontrado em um app de relacionamentos. No entanto, seu perfil não é apenas pessoal: inclui também sua namorada.

O que aconteceu

Haye e sua namorada, a modelo Sia Osborne, estão em busca de um trisal. O perfil possui fotos do ex-atleta e convida outros usuários do app a verem as fotos de Osborne em seu Instagram. A descrição na bio, à qual o jornal inglês The Sun teve acesso, conta o que ambos esperam de um relacionamento.