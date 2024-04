Que horas começa a luta de Alex Poatan no UFC 300? Veja horário do card

A principal luta do UFC 300 hoje (13) terá a presença do brasileiro Alex Poatan contra o americano Jamahal Hill. O confronto coloca em disputa o cinturão do peso meio-pesado (até 93kg) e não tem previsão exata de horário. A luta é a última do card principal, que começa às 0h com o embate entre Bo Nickal e Cody Brundage.

Onde assistir ao vivo

UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar a partir das 19h no Youtube.

O UFC 300 poderá ser acompanhado ao vivo na íntegra no UFC Fight Pass, plataforma de streaming do Ultimate.