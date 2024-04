Horário UFC 300: saiba que horas começam os cards preliminar e principal

O UFC 300 terá três disputas de cinturões e sete brasileiros em ação no octógono neste sábado (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A luta principal terá a presença do brasileiro Alex Poatan contra o americano Jamahal Hill, na disputa pelo cinturão peso meio-pesado (até 93kg).

Os horários dos cards

O card preliminar tem início previsto para 19h (de Brasília).

O card principal está programado para 0h, segundo o UFC.

Onde assistir ao vivo

O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar a partir das 19h no Youtube.