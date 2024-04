Quem é o jovem com autismo que é promessa do basquete do Botafogo

Trabalho em quadra e fora dela

A evolução relatada é fruto também de um trabalho feito paralelamente ao realizado dentro das quatro linhas. Luiza Salatino, psicóloga do Botafogo e neuropsicóloga, acompanha Charlison desde a chegada dele ao clube e reforça a importância da inclusão.

"Todo indivíduo que está no espectro autista precisa de suporte. A sociedade precisa entender que se excluirmos essas pessoas, vamos estar privando elas também de inserção em um melhor desenvolvimento, tanto intelectual quanto emocional, quanto físico."

Salatino explica como o convívio coletivo pode auxiliar em diversos aspectos. "No caso de indivíduos com transtorno do espectro autista, os esportes coletivos ajudam no desenvolvimento da interação social, que é justamente onde eles precisam mais trabalhar, precisam de apoio".

"É melhor porque, geralmente, os indivíduos com o transtorno do espectro têm dificuldade em iniciar e manter as conversas, dificuldade, às vezes, de olhar nos olhos, de manter o olhar, manter a atenção, concentração, e isso também melhora muito se a pessoa interage com outros, principalmente no esporte. O esporte também dá a disciplina. Então melhora como um todo", conclui.