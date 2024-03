Surfe: WSL escolhe financiar ONG de Florianópolis em projeto mundial

Em 2023, a parceria entre a WSL e a entidade conectou organizações e parceiros, como por exemplo a Conservação Internacional Brasil. Essas ações conjuntas resultaram na remoção efetiva de resíduos, com foco na região de Itaúna, onde ocorre a etapa da WSL.

Nossa parceria com a WSL consolida um desejo que vai além do surfe, refletindo o mútuo comprometimento com a preservação dos ecossistemas marinhos e a promoção da conscientização ambiental. O suporte da WSL não apenas valida a dedicação da nossa instituição, mas também proporciona recursos, visibilidade e oportunidades de envolvimento público, ampliando o impacto e a eficácia das iniciativas ambientais

Fabrício Almeida, presidente do Instituto Aprender Ecologia

Havaí, Fiji, Taiti e El Salvador entre os outros contemplados

As outras ONG's contempladas com o programa são de Havaí, Fiji, Taiti, Califórnia (EUA), Austrália e El Salvador. Todas foram avaliadas pela WSL como alinhadas com os objetivos da Liga de preservação do meio ambiente.