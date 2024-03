Lista das 10 equipes mais valiosas do esporte não tem clubes de futebol

A lista integralmente composta por equipes americanas, incluindo times de futebol americano, beisebol e basquete.

A cidade de Nova York conta com quatro franquias entre as 10 mais valiosas do mundo, liderando com sobra. Já Los Angeles e São Francisco contam com duas equipes cada.

O top 10 não conta com times de futebol, com o Manchester United sendo o melhor colocado. Os Red Devils ficaram na 13ª colocação, com um valor de 5,95 bilhões de dólares (R$ 29,6 bilhões, na cotação de hoje).

Confira o top 10