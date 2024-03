Téo José assina com a Band para apresentar o Jogo Aberto em Goiás

Téo José não será exclusivo da Band. No anúncio feito, o narrador explicou que a novidade "não vai impedir de narrar e fazer outros eventos em diversas mídias".

Acordo com a Band vem dias após saída do SBT. Téo anunciou que estava de saída do Grupo Sílvio Santos no dia 27 do último mês. Ele tinha contrato até maio, mas as partes decidiram não renovar.