LNB inicia venda de ingressos para o Jogo das Estrelas do NBB

A Liga Nacional de Basquete (LNB) abriu neste domingo (3) a venda de ingressos para o Jogo das Estrelas do NBB, que está marcado para o dia 16 de março no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

A LNB anunciou a abertura dos ingressos para o encontro dos melhores jogadores do basquete nacional. Hoje e amanhã (4), a venda será exclusiva para clientes da Caixa Econômica Federal no site nbbtix.com.br.

A partir de terça-feira (6), o público geral poderá adquirir os bilhetes para o Jogo das Estrelas. Os preços dos ingressos variam de R$ 25 a R$ 225, dependendo do dia de evento escolhido.