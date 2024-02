Site diz que só quem tem QI alto acha bola de rúgbi em 30s; faça o teste

Em meio ao Six Nations, um site de apostas criou um desafio incomum aos fãs do rúgbi: achar uma bola do esporte em questão em uma imagem que simula uma multidão acompanhando uma partida.

Como assim?

O objetivo é simples: achar, em menos de 30 segundos, a pessoa que está segurando uma bola de rúgbi. A foto é uma mistura de quebra-cabeças com ilusão de ótica.