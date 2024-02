Grandes nomes do automobilismo se despedem de Wilsinho Fittipaldi

A morte de Wilsinho Fittipaldi, 80, hoje (23), em decorrência de complicações após uma parada cardíaca sofrida em 25 de dezembro de 2023, comoveu diversas personalidades do automobilismo mundial, que usaram as redes sociais para prestar homenagens a um dos pioneiros do automobilismo brasileiro.

O que aconteceu

O ex-piloto da Ferrari Felipe Massa chamou Wilsinho de "ícone" ao se despedir: 'Hoje é um dia triste para nós. Perdemos um ícone do nosso automobilismo. Descanse em paz, Wilsinho. Meus sentimentos a toda a família e amigos".