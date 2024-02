Surfe: Italo Ferreira vê rival brilhar e é eliminado nas quartas em Sunset

Único brasileiro competindo no dia das finais da etapa de Sunset Beach, no Havaí, do Circuito Mundial de Surfe, Italo Ferreira foi derrotado pelo australiano Jack Robinson nas quartas de final e está fora da disputa pelo título do evento.

O que aconteceu

Brasileiro começou bateria atrás, mas se recuperou. Com as primeiras notas da bateria, Jack Robinson tomou a dianteira, mas viu Italo Ferreira conseguir a virada depois da segunda onda.